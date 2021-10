Darmian in Empoli-Inter trova una presenza offensiva inedita

Empoli-Inter ha avuto tra i suoi protagonisti Matteo Darmian. L’esterno ha giocato una partita con numeri offensivi ben oltre le sue abitudini.

PROTAGONISTA IN ATTACCO – Darmian è stato uno dei protagonisti assoluti di Empoli-Inter. Al contrario di D’Ambrosio, che si è visto soprattutto in un paio di giocate decisive, il numero 36 ha preso in mano la manovra offensiva con costanza. Finendo con numeri ben superiori alle sue abitudini.

NUMERI SUPER – Darmian all’Inter ha praticamente sempre giocato come esterno di centrocampo, a destra e a sinistra. Dopo l’addio di Hakimi è persino il titolare. Ma non ha mai avuto i numeri di questa gara. Contro l’Empoli è stato quinto per palloni giocati con 73. Li potete vedere in questa grafica da Whoscored:

L’ex Parma si è visto praticamente a tutto campo, ma in particolar modo nella metà campo offensiva. È stato un riferimento costante del gioco, soprattutto negli ultimi metri. L’Inter infatti si è trovata ad affondare molto più a destra che a sinistra, e il numero 36 è stato protagonista di questo fatto. I suoi 62 passaggi sono oltre il doppio della sua media di 27,8. 3 i cross e solo il palo gli ha negato la gioia dell’assist. I 16 passaggi riusciti sulla trequarti lo mettono al terzo posto in squadra, a testimonianza della sua presenza offensiva. Non si è però dimenticato di difendere: 5 recuperi, 3 contrasti, 2 palloni intercettati.