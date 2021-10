Inter, oggi i soci approveranno il bilancio: Zhang da Nanchino – CdS

Oggi, come specificato dal Corriere dello Sport, i soci dell’Inter approveranno il bilancio. Il presidente Steven Zhang sarà collegato da Nanchino.

ASSEMBLEA DEI SOCI – Inter, oggi l’assemblea dei soci, appuntamento questa mattina alle 10:30. I soci del club nerazzurro approveranno il bilancio d’esercizio, che, come già diffuso, ha registrato un rosso da 246 milioni, il dato più negativo di sempre per una società calcistica italiana. Significato l’impatto del Covid-19, quantificato attorno ai 100 milioni, 60 dei quali legati ai mancati incassi da stadio. Come previsto, Steven Zhang non sarà presente e dunque sarà collegato da Nanchino. Ci sarà attesa per conoscere le sue parole, dopo quanto successo in estate.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua