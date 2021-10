Zazzaroni: «Per lo scudetto solo Inter, Milan e Napoli! Barella libero»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale questa mattina ha parlato della lotta scudetto, alla luce delle vittorie di Inter e Milan, e della sconfitta della Juventus.

LOTTA SCUDETTO – Zazzaroni nel suo editoriale oggi ha parlato della lotta scudetto tra Inter, Milan e Napoli, in riferimento soprattutto alla sconfitta della Juventus: «C’è solo l’Inter tra il Milan, il Napoli e lo scudetto. La Juventus, perso il galletto, si è dissolta. La Roma, quarta a 9 punti dal vertice, vive dei disorientamenti, delle sollecitazioni e degli entusiasmi che provoca alternativamente Mourinho. A Empoli Inzaghi ha ottenuto quel che cercava attraverso scelte conservative, fatte in funzione del terzo impegno in sette giorni. Può permettersi numerosi cambi, Simone, ma non rinuncia al suo giocatore prevalente, Barella: quando hi polmoni pieni, Nicolò lega tutti i fili della manovra e i settori, godendo della meritata libertà».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni