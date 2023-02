Darmian o Dumfries? Per Sampdoria-Inter il ballottaggio è sulla destra

Prosegue il conto alla rovescia in vista del fischio d’inizio di Sampdoria-Inter, sfida del monday night di Serie A che chiuderà la ventiduesima giornata. Per Simone Inzaghi resta in particolare un grosso dubbio di formazione, che riguarda la scelta di schierare Darmian o Dumfries sulla destra

BALLOTTAGGIO A DESTRA – Matteo Darmian o Denzel Dumfries? Questa la grande domanda che occupa la mente di Simone Inzaghi in vista di Sampdoria-Inter di domani sera. L’esterno italiano ha mostrato un grande stato di forma nelle ultime uscite, sia come terzo di difesa al posto di Milan Skriniar, sia sulla fascia destra. Denzel Dumfries nelle ultime uscite invece non ha particolarmente convinto, complici anche le voci di mercato a gennaio e le condizioni fisiche post-Mondiale non propriamente perfette.

SCELTA DIFFICILE – Simone Inzaghi si trova quindi davanti alla difficile scelta se confermare un Darmian in forma o concedere una chance a Dumfries per rilanciare le sue prestazioni. Al momento sembrerebbe un 50-50, con soltanto l’ultimo allenamento ad aiutare il tecnico a decidere. Con ogni probabilità, tuttavia, entrambi scenderanno in campo in Sampdoria-Inter di domani. Resta da capire chi lo farà dal primo minuto e chi subentrerà a partita in corso.