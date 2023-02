Sampdoria, lo stato di forma in vista dell’Inter: un punto in cinque

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 20.45 che vedrà contrapposte Sampdoria e Inter nella ventiduesima giornata della Serie A. Nessuna vittoria per la squadra di Dejan Stankovic nelle ultime cinque gare giocate tra campionato e Coppa Italia. Con un solo punto fatto

STATO DI FORMA – L’Inter, dopo la vittoria nel derby di San Siro contro il Milan, torna in campo ospite della Sampdoria a Marassi. Ma come arriva la squadra di Dejan Stankovic alla partita di domani sera alle 20.45? Nelle ultime gare lo stato di forma dei blucerchiati non è sicuramente invidiabile. Dopo la vittoria contro il Sassuolo per 1-2 nella prima sfida dopo il ritorno dal Mondiale, la Sampdoria ha messo insieme cinque sconfitte (compresa quella per 1-0 contro la Fiorentina che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia) e il pareggio dell’ultima giornata per 2-2 contro il Monza. Ora un monday night che resta comunque da non sottovalutare per l’Inter, anche vista la carica lanciata da Massimo Ferrero (vedi articolo).