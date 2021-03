D’Ambrosio col Genoa è tornato: Conte ha un’opzione in più in panchina

Danilo D’Ambrosio – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Gli ultimi minuti di Inter-Genoa hanno visto il ritorno in campo di Danilo D’Ambrosio. Il terzino è una risorsa non banale per Conte.

RITORNO IMPORTANTE – I minuti finali di Inter-Genoa hanno visto un rientro più importante di quello che può sembrare. Sulla fascia destra Conte ha sostituito Darmian con D’Ambrosio. Poco tempo, giusto un rodaggio rapido. Ma il numero 33 non è un giocatore banale nella rosa nerazzurra.

JOLLY PREZIOSO – D’Ambrosio, per cominciare, è un jolly. In maglia nerazzurra ha giocato a destra e a sinistra, sia da terzino con la difesa a quattro che a centrocampo con quella a tre, e pure da difensore in entrambi i moduli. Con Conte sono stati due i suoi ruoli: difensore esterno e esterno di centrocampo, tutti e due sulla destra. Oggi quindi un cambio per Skriniar e Hakimi. Con un dettaglio in più. Non secondario nel calcio. Il feeling col gol.

FEELING COL GOL – Una dote curiosa per un difensore, che D’Ambrosio ha sempre dimostrato. Infatti, oggi il terzino di Caivano è il terzo miglior marcatore dell’Inter in stagione. I suoi gol in Serie A sono 3, segnati in appena 396 minuti. E col Genoa è andato a pochi centimetri da trovare il quarto. Giusto per confermare. Conte quindi ha una risorsa in più in panchina. Non solo per far rifiatare i titolari. Ma anche come arma a gara in corsa per cercare maggior pericolosità offensiva. Soprattutto sui calci piazzati.