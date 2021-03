Parma-Inter, Vidal torna titolare e Sensi convocato: cambi a centrocampo

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Parma-Inter in programma giovedì alle 20:45 per l’infrasettimanale, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021. Antonio Conte pronto a fare turnover a centrocampo con Arturo Vidal in vantaggio su Christian Eriksen. Anche Stefano Sensi pronto a tornare, ancora una volta, tra i convocati.

CAMBIO A CENTROCAMPO – Parma-Inter, Antonio Conte ritrova Achraf Hakimi dopo la squalifica anche se Matteo Darmian contro il Genoa non lo ha fatto rimpiangere. Previsto turnover a centrocampo con Arturo Vidal in vantaggio su Christian Eriksen. Il danese, diventato ormai titolare e punto fisso della squadra, è pronto a riposare dopo un filotto di partite da titolare e in partite importanti come Juventus, Lazio e Milan, considerando anche i novanta minuti disputati contro il Genoa. Sarà importante la risposta in campo del cileno, che dopo l’infortunio ha di fatto perso la maglia da titolare, complice anche qualche prestazione sottotono. Il pupillo di Antonio Conte dovrà dimostrare di meritare ancora considerazione nell’undici titolare, senza alcun calo di concentrazione. A centrocampo torna anche Stefano Sensi dopo l’ennesimo infortunio, l’italiano pronto ad essere convocato.