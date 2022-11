Croazia-Belgio è Brozovic contro Lukaku. L’Inter sorride per un motivo

Nelle prossime ore si giocheranno le restanti partite decisive per delineare le squadre qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali. Una di queste sarà tra Croazia e Belgio, match in cui giocheranno Brozovic e Lukaku (vedi articolo). L’Inter sorride, questo il motivo.

ELIMINATO – Siamo agli ultimi attimi della fase a gironi di questi Mondiali in Qatar. Alcune squadre già si sono qualificate per gli ottavi di finale, ma la situazione non è chiusa per tutti. Domani ci sarà uno scontro molto interessante per l’Inter e Simone Inzaghi: Croazia-Belgio. Marcelo Brozovic da una parte, Romelu Lukaku dall’altra. Nel gruppo E è tutto ancora in bilico: entrambe le nazionali rischiano di uscire prima del dovuto. Il clima nello spogliatoio del Ct Martinez non è dei migliori e la qualificazione sembra quasi un’utopia. Senza un successo nella partita con la Croazia, il Belgio lascerebbe anzitempo il Mondiale. La nazionale di Brozovic invece può volare sull’onda dell’entusiasmo della prima vittoria ottenuta. Serve solamente un pareggio per gli ottavi di finale.

RIPOSO – La situazione nel gruppo E aiuta sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi, ma perché? Uno dei due calciatori coinvolti nel match tornerà a Milano. Questa è l’unica certezza e permetterà di riavere un giocatore fondamentale per i prossimi allenamenti. Ovviamente chi uscirà dai Mondiali si godrà prima un periodo di vacanza per ricaricare le pile. La soluzione ideale sarebbe rivedere Lukaku ad Appiano Gentile. Sull’attaccante belga c’è bisogno di tanto lavoro, sia da un punto di vista fisico che tattico. Nella seconda parte di stagione vedere insieme Edin Dzeko e il calciatore di proprietà del Chelsea non sarà pura utopia.