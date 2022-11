FOTO – La Lega Serie A esalta il gioiello dell’Inter Barella: dato unico!

Il 2022 del centrocampista dell’Inter Nicolò Barella è stato l’anno della vera e propria consacrazione. Il calciatore nerazzurro è riuscito a migliorare le sue prestazioni e la Lega Serie A ha deciso di elogiare una sua particolare statistica su Twitter.

CAMPIONE – Nicolò Barella merita assolutamente l’appellativo di “campione”. Dopo aver vinto Scudetto ed Europeo in un solo anno, il calciatore italiano di proprietà dell’Inter ha saputo migliorarsi e ora continua a gioire dei suoi successi. Il 2022 è stato sicuramente l’anno della sua consacrazione a livello internazionale. I numeri parlano per lui: 6 gol e 6 assist in 20 partite, mai così bene in termini realizzativi da quando gioca tra i professionisti. La Lega Serie A ha deciso di elogiare Nicolò Barella, citando su Twitter una particolare statistica che riguarda il suo anno solare.

🔥 B⃣ A⃣ R⃣ E⃣ 🔥 Nicolò Barella è il centrocampista che ha creato più occasioni su azione (5️⃣6️⃣) nel 2022 in #SerieATIM💎 | @Inter pic.twitter.com/lcGvLhikpq — Lega Serie A (@SerieA) November 30, 2022

Il centrocampista dell’Inter ha creato 56 occasioni su azione nel 2022 in Serie A, ottenendo il primato in questa speciale classifica.