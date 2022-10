Correa, occasione in Fiorentina-Inter? Serve un segnale positivo

Per Joaquin Correa si profila una chance da titolare in Fiorentina-Inter. L’argentino dovrà mandare un segnale positivo alla squadra, ad Inzaghi ed a se stesso

CHANCE – Joaquin Correa dovrebbe partire titolare in Fiorentina-Inter. Per l’argentino arriva l’ennesima occasione di dimostrare di essere un giocatore utile alla causa nerazzurra. I troppi infortuni patiti in un anno e mezzo a Milano hanno limitato la sua continuità ma, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, ha dimostrato che se sta bene può essere un’arma da sfruttare, specie se in coppia con Lautaro Martinez. Per l’argentino, che in questa stagione ha fatto vedere più ombre che luci, la chance di questa sera è da sfruttare a tutti i costi: serve una scossa, in positivo.

MESSAGGIO – Le doti tecniche del numero 11 dell’Inter sono fuori discussione. Quello che sembra mancare è la giusta cattiveria e la giusta concentrazione all’interno dei match. Troppo spesso l’argentino è apparso indolente e e poco lucido al momento della scelta da compiere. Una buona prestazione contro la Fiorentina potrebbe ridare fiducia ad un calciatore che sembra averne decisamente bisogno.