Fiorentina-Inter, solito clima teso a Firenze: Commisso e non solo – CdS

Fiorentina-Inter si trascina dietro una situazione ambientale non facile per la formazione di casa. Oltre alla coreografia (vedi articolo), c’è malcontento generale e la solita sfida nella sfida per il presidente Commisso.

ALTA TENSIONE – Come avviene praticamente sempre quando arriva l’Inter (sarà una casualità…), in casa Fiorentina la partita assume un valore superiore. La situazione negativa dei viola, tredicesimi con soli dieci punti e più vicini alla zona retrocessione (+5) che a quella Europa (-11 dalla sesta), hanno reso l’ambiente incandescente. Non è vista come ultima spiaggia, ma quasi. Vincenzo Italiano ieri ha disertato la conferenza stampa, parlando solo al canale ufficiale del club (vedi articolo) con domande preimpostate e fatte dai tifosi. Il Corriere dello Sport fa sapere che la tensione è montata in questi giorni, dopo il pari per 1-1 a Lecce. A complicare l’avvicinamento a Fiorentina-Inter voci su un presunto diverbio tra i giocatori lunedì, a quanto pare smentite perché all’interno dello spogliatoio non sono piaciute certe critiche. Poi c’è Rocco Commisso, il patron della Fiorentina che negli anni si è sempre scagliato verso l’Inter (spesso in maniera gratuita…). L’italo-americano cerca il primo successo contro i nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Giannattasio – fr.gen.