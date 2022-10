Barzaghi: «Inter, scelte Inzaghi decisive! Cambia meno. Con la Fiorentina…»

Matteo Barzaghi analizza il momento dell’Inter sottolineando i meriti di Simone Inzaghi. Il giornalista ha parlato attraverso il canale YouTube del fratello, Marco Barzaghi.

GRANDI MERITI – Matteo Barzaghi analizza i meriti di Simone Inzaghi in questa fase di ripresa: «Firenze è sempre dura per l’Inter, però se le indicazioni contano qualcosa, la squadra sta benissimo ritrovando solidità e compattezza. Inzaghi ha fatto delle scelte che sta portando avanti e questo ha dato un po’ di stabilità. Calhanoglu non mi stupisce perché sta facendo bene da quando è arrivato. In questo momento alcuni giocatori sono un po’ sacrificati e non hanno le chance che meriterebbero, questo forse perché Inzaghi sta cercando di cambiare di meno rispetto la prima parte di stagione dove tra una partita e un’altra ne cambiava 5-6, questo aiuta ad avere una certe stabilità e compattezza».