Correa, il Mondiale è alle porte: Juventus-Inter per dare un segnale

Con il Mondiale alle porte, entra in gioco una motivazione in più per tutti i calciatori coinvolti. Tra questi anche Joaquin Correa, che sta avendo una stagione fin qui poco brillante in nerazzurro. Per confermare la chiamata di Lionel Scaloni nell’Argentina servirà di più e Juventus-Inter è un importante palcoscenico.

PALCOSCENICO – Quale partita migliore di Juventus-Inter per lanciare un importante segnale? Questo deve essere il pensiero di Joaquin Correa, che sarà sicuramente chiamato questa sera a dare il suo contributo. Dopo aver già gettato alle ortiche diverse occasioni, fra cui quella di martedì contro il Bayern Monaco. L’argentino ha ancora una chiamata per il Mondiale da confermare e per convincere Lionel Scaloni potrebbe volerci di più di quanto fatto vedere fin qui. Correa i colpi li ha, lo ha fatto vedere. Anche con il gran gol segnato contro la Sampdoria. Con l’infortunio di Romelu Lukaku, il Tucu verrà sicuramente mandato in campo da Simone Inzaghi a partita in corso. Essere in grado di lasciare l’impatto su questa partita sarebbe come mandare un importante segnale per la Nazionale e non solo.