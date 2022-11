FOTO – Dimarco pronto per il primo Juventus-Inter da titolare

Federico Dimarco questa sera giocherà il suo primo derby d’Italia da titolare. Per il classe ’97 grandissima emozione, dato il noto tifo per i colori nerazzurri

DEBUTTO – Si parla di Federico Dimarco che, salvo sorprese, questa sera partirà dal 1′ contro la Juventus all’Allianz Stadium. Per il numero 32 nerazzurro sarebbe il primo Derby d’Italia da titolare. Il che, per un tifoso – oltre che giocatore – è un po’ un sogno. Dimarco ha pubblicato su Instagram una foto con la quale testimonia la sua voglia di scendere in campo per il match di questa sera.

Ecco la foto pubblicata dal numero 32 nerazzurro sul proprio profilo Instagram.