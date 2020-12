Conte apre a Eriksen: dopo tanto bastone c’è l’occasione col Cagliari?

Conte prima di Cagliari-Inter ha parlato di Eriksen in modo inedito, tanto da far pensare a una titolarità del danese nella partita.

BASTONE E CAROTA – Dopo tanto bastone arriva anche un pezzetto di carota. Conte non è mai stato tenero con Eriksen. Né nelle dichiarazioni né poi nei fatti. Il tecnico ha sempre detto in modo chiaro di volere certe cose dal suo centrocampista, mostrando una chiusura rispetto al suo impiego che è arrivata ad essere totale. Fino a ieri, nella conferenza prima di Cagliari-Inter.

PAROLE NUOVE – Conte improvvisamente ha parlato di un Eriksen in crescita, che sta imparando certe cose. Anche in allenamento. “Io sto lavorando con lui cercando di migliorargli alcuni aspetti. Magari con lui ci vorrà un po’ più di tempo, ma poi sboccerà”. Una piccola coccola, impossibile da non notare. Che apre a un’occasione in campo. Cagliari-Inter, appunto.

Eriksen dal canto suo ha mandato un messaggio al suo allenatore. I pochi minuti di Inter-Shakhtar Donetsk hanno restituito un giocatore con un piglio diverso, inedito in maglia Inter. Che le parole di Conte arrivino subito dopo è difficile credere sia solo una coincidenza. Il danese ha capito i desiderata? Ha cambiato il chip? Mai come questa volta tutti attendiamo una risposta in campo.