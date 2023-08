Carlos Augusto profilo già di impatto, ma con qualità da sviluppare

Carlos Augusto è ormai un nuovo rinforzo dell”Inter. Un giocatore con numeri notevoli. che però ha ancora margini di crescita altrettanto notevoli.

MOSSA A SORPRESA – L’Inter con una mossa a sorpresa ha rivoluzionato la sua fascia sinistra. Via Gosens e dentro Carlos Augusto. Un’operazione lampo, che ha portato in rosa uno dei migliori giocatori dello scorso campionato. Un’operazione vantaggiosa sotto praticamente ogni profilo. Anche perché il brasiliano ha ancora margini di crescita.

GIOCATORE DI ALTO RENDIMENTO – Carlos Augusto la scorsa stagione ha avuto un impatto di alto, altissimo livello sulla Serie A. Secondo i rating di Whoscored è stato il miglior giocatore del Monza. Non solo. Da esterno è stato il capocannoniere della squadra con sei gol e il migliore negli assist con cinque passaggi vincenti. Con un contributo generale ottimo, come si può vedere dalle statistiche generali di FBREF:

Attenzione però. Perché come dicevamo il brasiliano ha ancora margini di crescita. Malgrado un impatto offensivo top nel ruolo, ha qualità ancora da sviluppare. Vediamo quali.

POTENZIALE DA FAR CRESCERE – Bisogna capire che Carlos Augusto sta ancora esplorando il suo talento offensivo. L’esterno del Monza infatti è ancora relativamente nuovo nel ruolo a tutta fascia. E quindi nell’esplorare la porzione più offensiva del campo le sue doti possono essere sviluppate e raffinate. In special modo negli assist e nella creazione di occasioni. Ecco le sue statistiche sempre da FBREF:

Il brasiliano ha margine di lavoro soprattutto nella rifinitura. Per il ruolo, tocca ancora pochi palloni e soprattutto produce pochi cross. Risultando al momento estremamente più efficace a creare gol e occasioni in prima persona che a servirne ai compagni, come si vede in queste altre statistiche:

Ma attenzione. Malgrado questi numeri, nella scorsa stagione il giocatore ha messo insieme cinque assist. In una squadra senza un vero bomber di riferimento. Sintomo di capacità di distillare grande qualità in quelle poche giocate in rifinitura. Un motivo in più per sfruttare ancora di più il suo talento.