Carlos Augusto non è Gosens: ecco cosa guadagna l’Inter

L’Inter sta chiudendo la sostituzione di Robin Gosens (prossimo al passaggio all’Union Berlin) con Carlos Augusto, in arrivo dal Monza. Un’operazione che porta novità sulla corsia mancina nerazzurra.

CAMBIO VELOCISSIMO – Nell’arco di una mattinata, l’Inter cambia aria alla fascia sinistra. Dopo vari tentennamenti nelle ultime settimane, arriva finalmente l’offerta decisiva per il trasferimento di Robin Gosens all’Union Berlin (qui i dettagli). Operazione che permette così ai nerazzurri di chiudere in fretta per Carlos Augusto, esterno sinistro del Monza con cui l’accordo c’era già da tempo. Una sostituzione ruolo su ruolo che economicamente sposta poco (il brasiliano arriva in prestito e percepirà meno dei 2,5 milioni netti del tedesco), che ringiovanisce la rosa (Carlos Augusto ha 5 anni in mendo di Gosens) ma che a livello tattico offre spunti molto interessanti.

SOLIDITÀ DIFENSIVA – Prendendo Carlos Augusto al posto di Gosens, l’Inter consolida la corsia mancina con un profilo che unisce alcune doti del tedesco con quelle di Federico Dimarco. Tanto che il brasiliano si può considerare una perfetta crasi tra i due. Soprattutto perché nasce come terzino puro, ed ha un’efficacia difensiva migliore rispetto a Gosens e Dimarco. Sfruttando un fisico simile a quello del tedesco (184 cm per 78 kg), che gli permette di uscire spesso vincitore dai contrasti (1,22 vinti a partita, contro gli 0,26 di Dimarco, secondo i dati di FBref.com). Per questi motivi, Carlos Augusto si potrebbe considerare anche un backup di Alessandro Bastoni come terzo mancino di difesa. Ma il brasiliano può crescere ancora in un altro fondamentale del gioco.

Carlos Augusto jolly ideale per la corsia sinistra dell’Inter

PIÙ CREATIVITÀ – Carlos Augusto è uno dei prototipi migliori – tra quelli presenti in Italia – del terzino moderno. Ossia un laterale in grado di ricoprire l’intera fascia, incidendo grandemente tanto in difesa quanto in attacco. E a renderlo palese sono i numeri della sua prima stagione in Serie A col Monza: 6 gol e 5 assist in 35 presenze. Contro i 4+3 di Dimarco e le 3 reti (senza assist) di Gosens. Il piede sinistro di Carlos Augusto è più che educato, ma c’è un altro aspetto in cui il suo profilo risalta nettamente rispetto agli altri due. Ed è la capacità di saltare l’uomo. Attingendo dal database di Sofascore, vediamo che Dimarco ha chiuso la Serie A 2022/23 con solo il 28% dei dribbling riusciti (0,2 a partita). E lo stesso vale per Gosens, che si attesta invece al 47% (ma solo perché ne tanta meno del 32 nerazzurro). Invece Carlos Augusto completa il 58% dei dribbling che tenta. Nell’ultima stagione, solo Pasquale Mazzocchi della Salernitana ha fatto meglio tra gli esterni (62%). L’Inter trova quindi un giocatore in grado di creare superiorità nella trequarti offensiva, ed è un aspetto da non sottovalutare affatto nell’economia di gioco di Simone Inzaghi.