Samardzic, l’Inter è nelle tue mani: unico a poter risolvere la situazione

Le complicazioni legate al passaggio di Lazar Samardzic all’Inter quando mancavano solo le firme sul contratto rischiano di far saltare un affare praticamente già fatto. L’unico a poter risolvere la situazione, adesso, è il giocatore stesso.

SOLUZIONE – Con la discordia sulle commissioni per il padre e gli agenti, il passaggio di Lazar Samardzic all’Inter rischia di saltare, come raccontato nelle ultime ore. Un affare praticamente già fatto, con le visite mediche già svolte, bloccatosi proprio al momento delle firme. Difficile trovare un accordo, vista la fermezza del club sulla sua posizione. Ecco quindi che l’unico a poter risolvere la situazione è Samardzic stesso. La sua volontà è decisiva nella questione: se il centrocampista vuole i nerazzurri, sarà lui a dover far ragionare chi al momento lo rappresenta. Per non vedersi sfumare la possibilità di finire in un top club e di poter anche giocare la prossima Champions League. Evitando anche un possibile danno di immagine, visto lo stato delle trattative.