Radu, prima ufficiale con il Bournemouth ma non dal 1′

Prima partita ufficiale per Ionut Radu con la maglia del Bournemouth, dopo il suo arrivo in prestito dall’Inter. Nella gara contro il West Ham, però, non partirà da titolare.

PRIMA UFFICIALE – Prima giornata di Premier League e prima ufficiale per Ionut Radu, passato in prestito al Bournemouth proprio in questa sessione di calciomercato. Il portiere di proprietà dell’Inter, però, non sarà in campo dal primo minuto: Neto al suo posto tra i pali.