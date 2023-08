IN − Inter a Ferrara con un’assenza non da poco! Le ultime novità

L’Inter è partita per Ferrara in vista dell’amichevole di questa sera ma a far parlare è un assenza di non poco conto! Si tratta di un indizio di mercato? Le ultime novità da Inter-News.it.

ASSENZA − L’Inter sta raggiungendo Ferrara per l’amichevole da giocare questa sera con l’Egnatia. A far parlare è però un’assenza di non poco conto. Come appreso da Inter-News.it, non prenderà parte all’impegno e non è partito con i nerazzurri Robin Gosens, uomo mercato delle ultime ore. Il tedesco è vicino al trasferimento all’Union Berlino per 15 milioni di euro e l’Inter non vuole rischiarlo.