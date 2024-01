Carboni, rientro all’Inter e quarta punta? I numeri stagionali

Una delle ipotesi per il mercato di gennaio dell’Inter è un rientro di Valentin Carboni dal prestito al Monza, in caso di uscita di Alexis Sanchez. Ma sarebbe la scelta giusta come quarta punta? Analizziamo i suoi numeri stagionali.

SOLUZIONE IN CASA – Il reparto meno affidabile dell’Inter è sicuramente l’attacco. Tolti i due titolarissimi Lautaro Martinez (18 gol in Serie A) e Marcus Thuram (8 gol in Serie A), Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non hanno dato grandi garanzie. Specialmente il cileno che, visto anche il suo arrivo a parametro zero, può lasciare la squadra già in questa sessione di mercato. Difficile che al suo posto si vada a investire, più probabile una soluzione “in casa”. Che ha già un nome e un cognome: Valentin Carboni. Il 18enne di proprietà nerazzurra è in prestito al Monza dove, dopo un inizio con poco spazio, si sta ritagliando via via sempre più minutaggio. Tanto da disputare le ultime due gare per 90 minuti.

NUMERI STAGIONALI – Ma quali sono i numeri stagionali di Valentin Carboni? 13 presenze in Serie A, per un totale di 430 minuti giocati. Una media di circa 33 minuti a partita, aumentata dalle gare contro Frosinone e Inter, dove è rimasto in campo – come anticipato nel paragrafo precedente – per tutta la partita. In tutto questo sono due i gol segnati – contro i ciociari e contro la Juventus – e tre gli assist. Insomma, pur non avendo giocato fin qui moltissimo, Carboni sta migliorando sempre di più e sta cercando di mettere in mostra tutte le sue capacità. Considerando che a Monza gioca da trequartista alle spalle della punta, sarebbe davvero la scelta giusta riportarlo all’Inter? Il rischio di bloccarne lo sviluppo è alto e, forse, il gioco non vale la candela.