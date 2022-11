Calhanoglu, l’uomo in più dell’Inter: un’arma da sfruttare contro la Juventus

Una delle note più liete dell’Inter di questo inizio di stagione è sicuramente Calhanoglu. Il turco sta offrendo prestazioni di altissimo livello e potrebbe essere la chiave per superare l’ostacolo Juventus nel posticipo domenicale, come nella scorsa stagione (vedi highlights).



UN CALCIATORE DUTTILE − Dopo le difficoltà di questo inizio di stagione l’Inter si è pian piano risollevata tornando a macinare gioco e vittorie. Uno degli artefici della rinascita nerazzurra è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco ha dimostrato più volte di essere in grado di svolgere più ruoli, mantenendo comunque alta la qualità.

IL VICE BROZOVIC − Dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic si pensava che i nerazzurri potessero andare in grande difficoltà come lo scorso anno. Questa volta però le cose sono andate diversamente. Simone Inzaghi ha avuto l’intuizione di riproporre Calhanoglu nel ruolo di regista al posto del croato, cosa che aveva già provato nella passata stagione ma senza successo. Il turco invece fino a ora ha grandemente convinto in quella posizione. Le sue giocate, la sua tecnica e i tempi con cui gestisce il possesso, hanno permesso ai nerazzurri di tornare a vincere e a giocare bene.

Calhanoglu la chiave dell’Inter per battere la Juventus

LA CHIAVE PER LA VITTORIA − Domenica nel posticipo delle 20.45 l’Inter giocherà ancora senza Brozovic e Romelu Lukaku, con Calhanoglu che prederà nuovamente il posto del croato. Proprio questa potrà essere una delle chiavi di Inzaghi per superare l’ostacolo Juventus. La velocità di pensiero del turco e la sua grande visione di gioco potrebbero rivelarsi decisive per smarcare gli attaccanti nerazzurri. Il centrocampista ex Milan inoltre può essere un fattore anche nei calci da fermo, e in particolare sui calci d’angolo. Finora la sua enorme qualità tecnica nei cross ha fruttato diversi gol ai meneghini, cosa che potrebbe tornare molto utile in caso di difficoltà.