VIDEO – Juventus-Inter 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Inter, posticipo della trentunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



ESPUGNATA TORINO! – Juventus-Inter 0-1 nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. L’Inter rende il “corto muso” a Massimiliano Allegri e si rilancia dopo due mesi disastrosi. Partono meglio i bianconeri, al 10′ orrore di Samir Handanovic su cross di Juan Guillermo Cuadrado con respinta pessima e scivolone a terra mentre Giorgio Chiellini prende la traversa. Lo sloveno poi risponde centrale su tiro da fuori di Cuadrado ed è fortunato che non ci sia nessuno a prendere la ribattuta. Al 43′ Denzel Dumfries sulla destra affrontato da Alvaro Morata: riceve un pestone, ma Massimiliano Irrati fa proseguire. Il VAR lo porta alla decisione più giusta, calcio di rigore (netto). Hakan Calhanoglu si fa parare il tiro da Wojciech Szczesny, c’è una mischia e la palla carambola in rete. Irrati si inventa un fallo a favore della Juventus, ma in realtà Matthijs de Ligt è entrato in area prima della battuta e contesta il pallone, quindi si ribatte. E stavolta Calhanoglu fa centro, al 50′ del primo tempo. Nella ripresa Dusan Vlahovic si gira bene su Milan Skriniar, di destro manda a lato. Poi Denis Zakaria (subentrato al 34′ a Manuel Locatelli infortunato) va via centralmente e sul suo tiro trova la deviazione di Handanovic sul palo. Finale con la Juventus in grande pressione, mentre l’Inter non sfrutta due volte un contropiede dove avrebbe potuto fare meglio. Ma nemmeno il lungo recupero (sette minuti dopo i dieci del primo tempo) e le sceneggiate in area dei bianconeri cambia l’esito del derby d’Italia.

Video con gli highlights di Juventus-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.