Inter, vittoria in pieno stile Juventus in casa della Juventus. E’ tutto riaperto!

L’Inter aveva bisogno semplicemente della vittoria ieri all’Allianz Stadium. E la vittoria è arrivata. I nerazzurri di Simone Inzaghi non hanno offerto una grande prestazione ma alla fine hanno portato a casa il massimo bottino. Una vittoria in pieno stile Juventus in casa della Juventus.

WOW – In pochi, anzi, quasi nessuno ieri pronosticava un ko interno della Juventus. L’Inter invece ha fatto ricredere tutti. I campioni d’Italia in carica sono stati protagonisti di una prestazione brutta, sporca, poco brillante dal punto di vista del gioco, ma terribilmente efficace. Inzaghi aveva bisogno dei tre punti per il morale e per rilanciarsi nella corsa scudetto: obiettivo raggiunto e tutti a casa con un bel sorriso che sa di liberazione. L’Inter ha sbancato lo Stadium della Juventus in pieno stile…Juventus. Zero gioco, zero tiri in porta pericolosi, tutti arroccati dietro l’1-0 e anche un pizzico di fortuna. Non si capisce come gli juventini si lamentino e accusino l’Inter di brutto gioco. Una vittoria fondamentale questa perché ora la corsa al titolo vede solo tre squadre, non più quattro. Vittoria fondamentale perché ora Inzaghi può ritrovare un po’ di serenità insieme al gruppo. Vittoria fondamentale perché, mancano 8 partite, la pressione del risultato a volte può giocare brutti scherzi.