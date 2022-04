Nota tattica di Juventus-Inter: Brozovic torna e prende le redini

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Juventus-Inter parliamo del ritorno di Brozovic.



RITORNO DI PESO – Quanto è mancato all’Inter Marcelo Brozovic? Tanto, e per chi aveva dubbi la partita di Torino ha rappresentato una dimostrazione pratica. Il croato non solo è tornato, ma ha messo in campo tutto il suo peso tecnico. Prendendo in mano le redini dell’intera squadra. Con personalità, intraprendenza, leadership. E presenza nelle due fasi.

PRESENZA A CENTROCAMPO – Brozovic è tornato e ha occupato il suo ufficio. Regista basso, centrale nella mediana del 3-5-2 con ai suoi lati Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Questa è la sua heatmap presa da WhoScored:

Il croato ha occupato tutta tutta la zona centrale del campo, dalla difesa al centrocampo. A seconda che servisse in fase difensiva o in impostazione. Sempre pronto a farsi vedere, a dare un’opzione ai compagni, ma soprattutto per come si è messa la gara a coprire gli spazi, inseguire gli uomini, affondare il contrasto. Per fare tutto questo ha dovuto correre. E infatti il numero 77 è quinto per km percorsi con 10,688 malgrado sia uscito al minuto 87. Non solo, Brozovic è anche il giocatore che di media ha corso più veloce di tutti gli effettivi delle due squadre.

IMPOSTAZIONE E DIFESA – Questa è la mappa che mostra i suoi tocchi, sempre da WhoScored:

Confermata la sua presenza quasi invasiva nella metà campo dell’Inter. I tocchi totali sono 74, primo tra i nerazzurri e secondo di tutta la partita. I passaggi totali sono 57, di cui 52 riusciti (91% di percentuale realizzativa, molto diversa da quella vista di recente da Vecino), di cui ancora 18 in avanti (secondo della squadra) con un passaggio chiave. Una certezza nel possesso, finalmente. In fase difensiva Brozovic aggiunge un fallo subito, 8 recuperi (secondo della squadra), 7 contrasti (primo), una spazzata e 3 respinte (migliore della squadra). Una presenza di peso, che ha risolto diverse situazioni complesse con forza e personalità. Bentornato Epic.