Atalanta-Inter, definita vendita biglietti ma non settore ospiti: il motivo

Atalanta-Inter sarà l’ultima partita prima della sosta per i Mondiali, domenica 13 alle 12.30. La società bergamasca annuncia l’inizio della vendita dei biglietti, ma non per il settore ospiti.

VENDITA PARZIALE – Da questo venerdì sarà possibile acquistare i biglietti per Atalanta-Inter, partita della quindicesima giornata di Serie A. Vendita attiva dalle ore 10 sino al momento del calcio d’inizio del match. Come prezzi nei vari settori dedicati alla tifoseria bergamasca si va dai 28€ della Curva Sud Morosini ai 235€ della Tribuna d’Onore Nerazzurra, con riduzioni per gli Under-18 e i possessori di Dea Card. Non è ancora invece possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. Il club orobico segnala come, per i biglietti dei soli tifosi dell’Inter, si attendono le disposizioni di ONMS e GOS.