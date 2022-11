Lukaku in Belgio in accordo con l’Inter. Sul rientro una data chiave

Lukaku, come segnalato nel primo pomeriggio, è in Belgio per svolgere nuovi esami dopo l’infortunio che l’ha colpito sabato in Inter-Sampdoria (vedi articolo). Barzaghi, su Sky Sport 24, comincia a fare qualche conto sulla data del rientro in campo: l’inizio della prossima settimana sarà decisivo per capire se prima o dopo i Mondiali.

RIENTRO NEL 2023? – Appare difficile vedere Romelu Lukaku in campo con l’Inter prima della sosta. Matteo Barzaghi dà una speranza solo ridotta: «Lukaku ha fatto di tutto per poter rientrare con la maglia dell’Inter, dopo il primo infortunio che si è rivelato più grave del previsto. Si è rifatto male con la Sampdoria, per cui adesso bisogna valutare bene la situazione. Non è un infortunio grave, però anche il Belgio vuole valutare e stilare un piano di lavoro. Lukaku si trova in Belgio in accordo con l’Inter, previsti esami all’inizio della prossima settimana. Per le tempistiche difficile si riveda prima dei Mondiali, se ci fosse una possibilità di rivederlo con l’Atalanta la esplorerebbe ma è difficile».