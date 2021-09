Calhanoglu subentra e in un tempo cambia il risultato in Gibilterra-Turchia

La Turchia ha avuto bisogno dell’ingresso di Calhanoglu per sbloccare la sfida con Gibilterra. Il giocatore dell’Inter è stato decisivo con assist e gol.

GAME CHANGER – La Turchia ha fatto una certa fatica a sbloccare la partita contro Gibilterra. È servito l’ingresso di Calhanoglu per trovare la giusta scintilla. Il centrocampista dell’Inter è entrato nel secondo tempo e ha indirizzato la gara prima con l’assist per l’1-0 e poi mettendosi in proprio col gol del 2-0 (QUI trovate gli highlights). Risultando alla fine il migliore in campo secondo i rating di Whoscored.

GIOCO IN MANO – Calhanoglu ha giocato nella sua posizione consueta da trequartista, come si vede nella sua heatmap presa da Whoscored:

Entrato al quarantacinquesimo si è messo a gestire la manovra offensiva. I tuoi tocchi sono 68 (sesto della squadra), con 57 passaggi (quinto), distribuiti così:

Ha giocato principalmente in zona centrale, ma si è fatto vedere su tutto il fronte offensivo. Prendendo in mano il gioco. Un ingresso decisivo, con qualità e personalità, fondamentale per la Turchia.