Inzaghi e la moglie Gaia hanno scelto: casa a Milano per vivere la città – TS

Inzaghi e sua moglie Gaia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “TuttoSport”, hanno scelto una casa in centro a Milano con vista Madonnina per vivere meglio la città. Nello stesso tabile, tra l’altro, dove vive Christian Eriksen.

A MILANO – Per Simone Inzaghi da ex calciatore (e soprattutto, fratello di Pippo), Milano non è di certo una scoperta, ma dopo 20 anni di Roma, qualche differenza c’è. La famiglia Inzaghi, Simone, la moglie Gaia e i due figli Lorenzo e Andrea, si sono già ambientati. Dopo la firma del contratto e le vacanze tra Puglia e Capri, il nuovo tecnico dell’Inter ha trovato casa in centro, per godersi meglio la città insieme alla famiglia, e non solo. Tra l’altro, curiosità, nello stesso palazzo dove vive Christian Eriksen. A Inzaghi piace vivere al meglio la città: lo si vede a pranzo nei locali di Corso Garibaldi e Corso Sempione, in giro con la famiglia, ma anche qualche amico. A Roma, per esempio, non era insolito vederlo anche alla famiglia di Ciro Immobile. All’Inter è arrivato da poco e anche per questo le prime cene milanesi le ha vissute con i dirigenti, ma anche con il suo staff, in particolare il suo vice, Massimiliano Farris (nato a Milano).

Fonte: TuttoSport – Federico Masini