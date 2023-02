Calhanoglu, MVP scontato! In Inter-Porto si vede anche il gemello

Hakan Calhanoglu è l’MVP di Inter-Porto per la UEFA. Ed è un premio meritato, al termine dell’ennesima prestazione magistrale del turco.

MENTE SUPERIORE – Quando gioca l’Inter, ci sono ottime possibilità che Hakan Calhanoglu chiuda la gara tra i migliori in campo. E anche con il Porto va così. In una prestazione più che positiva della squadra di Simone Inzaghi, il centrocampista turco si mette ancora una volta in luce, emergendo quasi organicamente come faro dell’Inter (qui la sua pagella). Il numero 20 guida la manovra nerazzurra da regista, riuscendo ad incidere in entrambe le fasi di gioco. Tanto che sembra quasi che abbia un gemello. E come sempre la sua è una regia pulita e illuminata, quasi naif.

QUANTI CE NE SONO? – Calhanoglu chiude Inter-Porto con 83 palloni toccati, il secondo nerazzurro dopo Alessandro Bastoni. E completando 50 passaggi su 57, con una precisione dell’88%. Questo per confermare il suo coinvolgimento nella manovra nerazzurra, e la qualità del suo calcio. Ma ora vediamo più nel dettaglio dove arrivano i tocchi del turco, grazie alla mappa dei tocchi presi da WhoScored.com:

Come si vede facilmente, sembra quasi che ci fossero due Calhanoglu in campo. Uno che agisce benissimo come faro davanti alla difesa, il classico punto d’appoggio per i compagni per risalire il campo. E uno che presidia l’area del Porto da tutti i lati, obbligando i difensori avversari a uno stress test continuo. Tutto questo senza mai abbassare la concentrazione, ma rimanendo lucido e aggressivo dal primo all’ultimo minuto. In sintesi, l’ennesima prestazione ai limiti della perfezione da parte di Calhanoglu.