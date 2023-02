Calhanoglu: «Premio MVP per il terremoto in Turchia. Campo difficile»

Calhanoglu, migliore in campo UEFA di stasera, è passato nella postazione di Inter TV dopo l’incontro col Porto. Queste le sue parole al termine del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

MVP – Il migliore in campo Hakan Calhanoglu ha una dedica per il premio in Inter-Porto: «L’ho detto già da prima, questo lo regalo come premio per il terremoto in Turchia. Quando esco in campo penso a loro, sono state due settimane difficili e lo saranno ancora. Sono contento che abbiamo vinto oggi. Sapevamo già da prima che il Porto era una squadra forte. Oggi campo difficile, speriamo che al ritorno sia meglio. Abbiamo avuto tante occasioni, poi finalmente abbiamo trovato il gol: sono contento per Romelu Lukaku che lo cercava da tempo. Sarà ancora più difficile al ritorno. La concentrazione era molto alta, quando giochi in Champions League è sempre così. Le squadre sono forti, devi essere pronto e concentrato. Abbiamo un centrocampo di grande qualità, tutti meritano di fare novanta minuti perché sono forti. Chi gioca dà sempre il massimo».