Inter-Porto, pagelle: Lukaku, ecco la tua redenzione 7. Dzeko anonimo 5

L’Inter vince l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto con il risultato di 1-0 (vedi report). Romelu Lukaku è l’uomo decisivo e arriva per lui la redenzione, 7. Edin Dzeko è irriconoscibile, 5.

ANDRÈ ONANA 7 – È teso, i due errori iniziali sui rinvii lo dimostrano, così come il battibecco con Dzeko. Reattivo sull’unico tiro del Porto con Grujic. Nel secondo tempo si allunga bene sul tiro di Taremi. La doppia parata salva l’ennesimo contropiede subito. Ora non devono esistere più critiche.

Inter-Porto, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 6.5 – Sulla sua corsia non passa nulla, anche se comunque il Porto non attacca molto. Rimane bloccato in fase offensiva. Il salvataggio sul tiro di Zaidu vale un gol.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Gestisce Taremi con diversi anticipi, poi sul taglio profondo lo perde e l’Inter rischia di subire gol. Nel secondo tempo non soffre mai e giganteggia.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – È il regista dell’Inter, il faro nella fase di possesso e i suoi cambi di gioco creano diversi pericoli. Il colpo di testa a fine primo tempo era un gol già fatto, Diogo Costa ha compiuto un miracolo.

Inter-Porto, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Cross precisi prima per Dimarco poi per gli attaccanti. Qualità palla al piede e anche attenzione in fase difensiva, il povero Galeno testimonia.

– dall’81’ DENZEL DUMFRIES S.V.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Cerca sempre l’inserimento verso la porta, accompagna gli attaccanti ma non trova l’occasione giusta. Tiene troppo la palla e perde alcuni palloni sanguinosi. La girata di inizio secondo tempo rischia di diventare un grande gol. Nel finale l’assist è perfetto per Lukaku.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Conceicao gli mette l’uomo in marcatura, il turco non va in difficoltà e riesce a trovare gli spazi giusti. Il tiro sul calcio d’angolo battuto corto è da urlo, Diogo Costa mostra grande reattività. Le finte dal limite dell’area valgono l’espulsione di Otavio al 78′.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – La squadra gioca per lo più sulla fascia destra, il giocatore finisce nell’ombra e sbaglia anche alcune verticalizzazioni. Non è lucido nel passaggio per Lautaro Martinez, Barella era solo a campo aperto.

– dal 71′ MARCELO BROZOVIC 6 – Ritorna ai suoi livelli, entra e verticalizza per Calhanoglu per un’occasione da gol clamorosa. Tocca tanti palloni e si avvicina sempre di più allo stato di forma perfetto.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Il cross per Lautaro Martinez è stato perfetto, ma non ha avuto continuità. Molto timido sulla fascia sinistra, ci si aspetta di più.

– dal 57′ ROBIN GOSENS 6.5 – Entra con grande cattiveria, è più pericoloso del compagno sostituito e arriva spesso sul fondo.

Inter-Porto, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 6 – È il più vivo, ma sbaglia un’occasione di testa non da lui. Zaidu lo beffa con il liscio, così come il compagno Dzeko nel tiro al volo successivo.

EDIN DZEKO 5 – Continua il suo febbraio da dimenticare, lontano parente di quello visto fino a un mese fa. Cosa succede Edin, la concorrenza mette pressione?

– dal 57′ ROMELU LUKAKU 7 – Il passaggio di destro per Lautaro Martinez è perfetto, manca la fortuna dalla parte nerazzurra. Al minuto 86 arriva la redenzione nella notte più importante della stagione, grazie Big Rom per il gol.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – L’Inter è timida, è più attenta a tenere l’equilibrio piuttosto che a colpire gli avversari. Nel primo tempo le occasioni più importanti sono nerazzurre, ma c’è bisogno di più spinta in casa. Il Porto aspetta, l’Inter non colpisce e fatica a trovare gli spazi per creare pericoli costanti. Nel secondo tempo i nerazzurri non fanno paura, i portoghesi invece arrivano quasi al gol con diversi contropiedi. L’ingenuità di Otavio aiuta, Barella e Lukaku salvano la serata. Merito a Inzaghi per i cambi giusti.

Le pagelle degli avversari: il Porto di Conceicao

PORTO – Diogo Costa 7; Joao Mario 6 (Borges S.V.), Pepe 6, Marcano 6.5, Zaidu 5.5; Otavio 4.5, Uribe 6, Grujic 6, Galeno 5.5 (Evanilson 6); Taremi 6.5 (Wendell S.V.), Pepe 5 All. Conceicao 5.5