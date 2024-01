Calhanoglu, in Inter-Juventus pronto al derby… Nel derby (d’Italia)

Tra i tanti duelli nel duello che caratterizzeranno Inter-Juventus (come, per esempio, quello tra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic), ci attende anche un derby tutto turco tra Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz.

DERBY NEL DERBY – Connazionali, ma avversari. Hakan Calhanoglu da una parte e Kenan Yildiz dall’altra si preparano a darsi battaglia in Inter-Juventus. Uno scontro tutto turco nel derby d’Italia in programma domenica sera. Al momento, tra i due, è Calhanoglu quello sicuro di partire da titolare dopo aver scontato un turno di squalifica nella gara contro la Fiorentina. Per Yildiz restano ancora da capire quelle che saranno le sue possibilità di essere in campo dal primo minuto al fianco di Dusan Vlahovic: il rientro di Federico Chiesa, infatti, porta l’ago della bilancia a pendere più verso quest’ultimo. In ogni caso per Inter-Juventus ci sarà sicuramente spazio per il giovane talento bianconero, pronto a scontrarsi proprio con Calhanoglu e compagni.