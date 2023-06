Calhanoglu autorevole: con Torino-Inter si candida per Istanbul

Hakan Calhanoglu fornisce un’ottima prestazione in Torino-Inter (0-1), contribuendo alla vittoria finale. Il numero 20 ora ha nel mirino la Finale di Champions League in patria.

PICCO DI QUALITÀ – Hakan Calhanoglu è tra i titolari di Torino-Inter (finita 0-1) nonostante l’appuntamento che lo aspetta sabato prossimo. Simone Inzaghi sceglie di far riposare Nicolò Barella all’inizio, e il turco alla fine. Tanto che sfrutta l’ammonizione del numero 20 al minuto 50 per sostituirlo proprio col numero 23 (ieri premiato miglior centrocampista della Serie A) cinque minuti dopo. Quasi un’ora di gioco per Calhanoglu, che si candida prepotentemente per una maglia da titolare a Istanbul, contro il Manchester City sabato prossimo.

REGIA COSTANTE – Complice un Marcelo Brozovic “più libero”, Calhanoglu si impossessa delle chiavi del centrocampo e del dono dell’ubiquità del croato. Lo si può vedere agilmente dalla mappa dei suoi tocchi in Torino-Inter (presa da WhoScored):

In 55 minuti di gioco, il turco tocca altrettanti palloni, con una media di un pallone al minuto. E lo fa con la consueta pulizia di calcio, completando l’86% dei passaggi (36 su 42). Ma soprattutto lo fa abbassandosi quasi sulla linea di difesa per accompagnare la costruzione e la risalita. E si prodiga poi in tutto l’arco del centrocampo, supportando la manovra a seconda della posizione di Brozovic. Complice il recupero dall’infortunio di Henrikh Mkhitaryan, Calhanoglu si candida sempre più per offrire la sua qualità dal 1′ anche contro il Manchester City.