Nota tattica di Torino-Inter: Brozovic decisivo con gli inserimenti

Dopo Torino-Inter parliamo della prestazione di Brozovic, autore dell'unico gol del match.



DECISIVO IN VERTICALE – Torino-Inter ha confermato i nuovi movimenti che Inzaghi sta chiedendo a Brozovic. Il croato da quando è tornato dall’infortunio ha iniziato a cambiare il suo gioco. Aggiungendo inserimenti e movimenti in verticale. E proprio grazie a questi è stato l’uomo decisivo della partita. Stavolta trovando il gol.

MOVIMENTI DIVERSI – Questa è l’heatmap di Brozovic presa da WhoScored:

Ancora una volta risulta evidente come il numero 77 non sia rimasto ancorato al suo ruolo di regista basso. Spostandosi a tutto campo, sia in orizzontale che in verticale. Il punto di partenza della sua prestazione è la corsa. Il croato è primo assoluto per km percorsi, con 13,758. Segno di una condizione fisica ottimale. Anche perché nella sua partita non c’è solo quantità.

PRESENZA IN AREA AVVERSARIA – Ecco la mappa dei tocchi di Brozovic sempre da WhoScored:

In totale sono 78, primo della partita, con 72 passaggi di cui 62 realizzati (86%), primo in entrambe le statistiche. Il numero 77 è anche primo dell’Inter per passaggi riusciti sulla trequarti con 10 e ha al suo attivo 2 passaggi chiave. Da segnalare, per il discorso dei movimenti verticali, i tocchi in area avversaria. Sono 6, a testimonianza della volontà di farsi trovare a supporto. In totale per Brozovic 2 conclusioni, 2 occasioni da gol e un gol realizzato. Una prestazione da incursore, oltre che da regista.