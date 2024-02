Buchanan all’Inter più feste che partite: il primo test ora è in arrivo!

Buchanan è l’unico rinforzo consegnato dall’Inter a Inzaghi nel mercato di riparazione ma ancora non si può parlare di rinforzo a tutti gli effetti. L’ultimo arrivato ad Appiano Gentile scalpita in vista del debutto in maglia nerazzurra, che può essere un “regalo” dopo l’attesa

BUON…O IL PRIMO – Il 5 gennaio 24enne diventa ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter al termine di una trattativa non lunga ma nemmeno cortissima. Oltre una settimana dopo, il 13 gennaio, fa la sua prima apparizione nella lista dei convocati di una partita di Serie A ma senza scendere in campo. Il 22 gennaio, nella Finalissima di Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita alza il suo primo trofeo italiano. E l’8 febbraio, a distanza di un mese abbondante dal suo arrivo in Italia, festeggia il suo primo compleanno a Milano. Il neo 25enne Tajon Buchanan ne ha fatto di strada da quando veste la maglia dell’Inter. Anzi, da quando non la veste ma comunque la vive quotidianamente. Lasciato il Club Brugge per sostituire numericamente Juan Cuadrado nella batteria di esterni destri a disposizione di Simone Inzaghi, Buchanan non ha ancora bagnato il suo debutto da calciatore dell’Inter. Già cinque convocazioni (contro Monza, Fiorentina e Juventus in Serie A più Lazio e Napoli in Supercoppa Italiana, ndr) ma nessun minuto in campo. L’occasione buona magari arriverà nella Capitale in occasione di Roma-Inter, come regalo di compleanno. L’esterno canadese sta cercando di assimilare quante più nozioni possibili per entrare subito negli schemi tattici di Inzaghi. Perché è un quinto destro più offensivo rispetto a quelli attualmente utilizzati nel 3-5-2 di Inzaghi. Al momento Buchanan può dire di aver festeggiato più compleanni che giocato partite all’Inter: la tendenza verrà invertita da adesso. Un mese abbondante di scuola inzaghiana può bastare per entrare nelle rotazioni dell’Inter…