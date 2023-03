Brozovic si riprende il centrocampo in Inter-Juventus: occasione

Marcelo Brozovic, secondo le ultime indiscrezioni (vedi articolo), sarà titolare in Inter-Juventus. Per il croato un’occasione da sfruttare per tornare ad essere il fulcro della manovra nerazzurra

CHANCE – Per Marcelo Brozovic la sfida di questa sera fra Inter e Juventus è un’occasione da sfruttare. Il croato, scivolato dietro Calhanoglu nelle gerarchie del centrocampo nerazzurro, questa sera partirà dal 1′: e riprenderà il suo posto in cabina di regia con il turco ex Milan che tornerà nel suo consueto ruolo di mezzala. Nella scorsa stagione, Brozovic è stato uno dei protagonisti dell’Inter, tanto da meritarsi il premio di miglior centrocampista della Serie A per la stagione 2021/22. In questa stagione, complici i molteplici problemi fisici, il croato non è ancora riuscito a tornare sui suoi livelli abituali. La sfida contro la Juventus, ed in generale, i prossimi impegni della squadra nerazzurra, ancora in lotta su tre fronti, sono l’occasione giusta per il croato per dimostrare, ancora una volta, la sua indispensabilità nel centrocampo dell’Inter. Altrimenti potrebbero aprirsi scenari di mercato che, fino a qualche mese fa, sembravano impensabili.