Guidi: «Inter-Roma 2-2 risultato giusto, ma squadra arrabbiata!»

L’Inter Primavera ha pareggiato 2-2 contro la Roma (vedi articolo). A parlare ai microfoni ufficiali del club capitolino, il tecnico giallorosso Federico Guidi. Risultato ritenuto, alla fine, giusto

REAZIONE − Le parole del tecnico giallorosso Guidi dopo Inter-Roma 2-2 di campionato Primavera: «Forse abbiamo costruito qualcosa in più dell’Inter. E abbiamo avuto più possesso palla e abbiamo dominato il campo. Ma quello che mi è piaciuto di più è lo spirito, il fatto di avere sempre cercato di recuperare il risultato. E mi è piaciuta soprattutto la reazione che ho visto negli spogliatoi: c’era una squadra arrabbiata per non essere riuscita a vincere. Questo mi fa ben sperare, anche perché davanti avevamo un avversario molto forte, dove c’era anche Iliev, che aveva deciso la scorsa finale Scudetto. Un avversario che si giocava quasi il tutto per tutto per riprendere la corsa in zona play off. Questa è una squadra costruita per essere protagonista e per provare a vincere lo Scudetto. Alla fine il risultato è giusto».