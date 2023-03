VIDEO − Inter-Juventus amarcord, la vittoria dell’anno 2003/04!

Oggi Inter-Juventus, la classica del calcio italiano. A San Siro è serata di gala. L’avvicinamento al Derby d’Italia arriva tramite una vittoria nella stagione 2003-04

AMARCORD − In attesa dello scontro di questa sera, Inter-Juventus lo si rivive tramite i ricordi. In particolare la grande vittoria nerazzurra per 3-2 nel derby d’Italia della stagione 2003/04 con Zaccheroni in panchina. Gara dominata dall’Inter con le reti di Martins, Vieri e Stankovic. In mezzo l’autogol del momentaneo pareggio di Kily Gonzalez e l’inutile rete finale di Marco Di Vaio. Match da rivivere.

Fonte: YouTube Inter