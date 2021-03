Brozovic in Croazia-Cipro comanda il gioco: numero di tocchi straordinario

Brozovic con la maglia della Croazia veniva da una prestazione in ombra. Contro Cipro ha voluto riprendersi il suo ruolo di regista.

RISCATTO IMMEDIATO – Nel controllo del gioco della Croazia contro Cipro Brozovic ha avuto un ruolo fondamentale. Il regista dell’Inter dopo la sconfitta con la Slovenia era stato strigliato dal suo ct per la sua prestazione poco brillante. Alla prima occasione ha risposto subito sul campo.

REGISTA – Brozovic ama toccare molti palloni ed essere al centro della manovra. Come succede spesso anche all’Inter. Contro Cipro diciamo che non si è controllato, arrivando a numeri non comuni. Nemmeno per un giocatore come lui. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Se vi sembrano tanti è perché lo sono. Il croato è arrivato a 140, con 128 passaggi. Per darvi un riferimento, la sua media di passaggi in maglia Inter è 63,4. Nella sconfitta contro la Slovenia era arrivato a 109 e 98. Il numero 11 ha voluto fortemente dare la sua impronta alla partita, rispondendo in modo chiaro al suo ct.