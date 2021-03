Inter… Nazionali (prima serata): Lukaku ancora in gol. Due riscatti

Si è conclusa la prima serata del secondo turno delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022. Dei giocatori dell’Inter impegnati si riscattano Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, che “vendicano” la sconfitta contro la Slovenia, con un 1-0 sul Cipro. In gol Romelu Lukaku e Milan Skriniar, entrambi decisivi nelle rimonte delle rispettive nazionali contro Repubblica Ceca e Malta.

DOPPIO RISCATTO – Tra i giocatori dell’Inter impegnati in nazionale nella serata di ieri, tornano a riscattarsi i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. I due, sconfitti nella prima partita in trasferta contro la Slovenia, hanno ottenuto uno stretto (seppur di valore) 1-0 contro Cipro. Nessuno dei due è andato in gol, anche se la rete del possibile 2-0 era stata firmata proprio dall’esterno nerazzurro, ma annullata per posizione di fuorigioco (vedi articolo).

GIOIA A METÀ – Due pareggi con gol, invece, per gli altri due giocatori dell’Inter impegnati. Ovvero Romelu Lukaku e Milan Skriniar. L’attaccante ha messo a segno la rete che ha permesso al suo Belgio di rimontare il gol della Repubblica Ceca, fissando il risultato sull’1-1 definitivo (vedi video). Anche il difensore è stato autore di una pregevole prestazione, con un assist e il gol del 2-2 che è valsa la rimonta (a metà) della sua Slovacchia contro Malta (vedi video).

PROSSIMI IMPEGNI – Questa sera saranno ben cinque i giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive nazionali. I tre italiani Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi contro la Bulgaria. Secondo le ultime notizie, entrambi i centrocampisti potrebbero addirittura scendere in campo (vedi articolo). Oltre a loro anche Christian Eriksen in Danimarca-Moldavia, in programma alle ore 18.00 e Ionut Radu nella difficile sfida della sua Romania contro la Germania. Il decimo e ultimo dei convocati, Achraf Hakimi, non sarà in campo fino a martedì 30, quando con il suo Marocco sfiderà il Burundi nelle qualificazioni africane al Mondiale del 2022.