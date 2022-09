Brozovic, ennesimo guaio per Inzaghi! Tutte le sfide che rischia di saltare

Brozovic si è infortunato nel match tra Austria e Croazia e adesso rischia uno stop piuttosto corposo che mette nei guai l’Inter per il tour de force tra campionato e Champions League prima della mega sosta Mondiale (vedi articolo). Oltre al match con la Roma, che avrebbe comunque saltato per squalifica, quali sono le altre sfide in cui rischia di non esserci?

ALTRO GUAIO – Marcelo Brozovic è imprescindibile per l’Inter di Simone Inzaghi come testimonia la sua perenne presenza nell’undici iniziale. Il croato però è uscito malconcio dalla sfida di Nations League tra Austria e Croazia rimediando un infortunio piuttosto serio che rischia di tenerlo lontano dai campi per un mese. Un guaio in più per l’Inter che finora ha dovuto fare a meno di Romelu Lukaku e far fronte all’infortunio di Hakan Calhanoglu (QUI le ultime sui due). Inoltre, tralasciando la sfida con la Roma in programma sabato 1 ottobre che Brozovic avrebbe comunque saltato per squalifica, le partite successive avranno un peso altrettanto importante.

Brozovic, l’Inter dovrà fare senza di lui: tutte le sfide a rischio per il croato

CALENDARIO – L’Inter, subito dopo i giallorossi, sfiderà il Barcellona a San Siro il 4 ottobre nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Inutile stare qui a ribadire l’importanza della partita per le sorti europee dei nerazzurri. L’8 ottobre sarà invece il turno di Sassuolo-Inter, match valevole per la nona giornata di Serie A e campo sempre ostico per chiunque. Il 12 ottobre ecco la sfida di ritorno con il Barcellona al Camp Nou seguita poi dalla Salernitana a San Siro (16 ottobre) e dalla Fiorentina al Franchi (22 ottobre). Il 26 ottobre sarà la volta di Inter-Viktoria Plzen in Champions League. Queste sono gli impegni che l’Inter rischia di affrontare senza Brozovic, a meno che i tempi di recupero non si rivelino poi più brevi. Inzaghi se lo augura.