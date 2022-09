Longhi profetizza: «Brozovic riuscirà ad accorciare i tempi: un motivo»

Brozovic rischia uno stop piuttosto corposo dopo l’infortunio subito in Nazionale (vedi comunicato). L’Inter dunque potrebbe affidarsi ad Asllani. Bruno Longhi profetizza un rientro in anticipo per il centrocampista croato. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva

GRAVE PERDITA – Marcelo Brozovic mette nei guai Simone Inzaghi e l’Inter a causa dell’infortunio subito in Nazionale che rischia di lasciarlo fuori per un mese. Secondo Bruno Longhi, il croato riuscirà a rientrare in anticipo: «Io sono dell’idea che Brozovic riuscirà ad accorciare i tempi, è una mia idea, probabilmente conoscendo per vie traverse l’impegno che ci mette questo giocatore per recuperare. Poi non dimentichiamo che l’anno scorso, con l’Inter che andava bene, senza di lui sono arrivati solo 2 punti. Quindi la perdita è grave. Non c’è Brozovic e quindi puntiamo su Asllani e qui c’è la possibilità per questo ragazzo di mettersi in mostra. Può essere la grande occasione affinché diventi un punto importante in un’Inter che ha bisogno di ritrovarsi».