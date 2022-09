Lukaku è arruolabile per Inter-Roma! Calhanoglu, una sensazione – Sky

Lukaku e Calhanoglu sono gli uomini più attesi di Inter-Roma, match in programma sabato 1 ottobre alle ore 18.00 a San Siro. Inzaghi, che dovrà fare a meno di Brozovic (vedi articolo), potrà quasi certamente contare sul belga. Diverso il discorso per il turco. Di seguito le ultime di Andrea Paventi su Sky Sport

CORSA VERSO IL MATCH – Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu stanno provando in ogni modo ad esserci per Inter-Roma. Se per il belga ci sono ormai pochissimi dubbi, diverso è il discorso per il turco: «Ultimo controllo domani per Lukaku ma possiamo considerarlo abile e arruolabile per la sfida con la Roma. Calhanoglu fa progressi, lui vuole esserci e lo staff medico vuole metterlo a disposizione di Inzaghi. Il turno ha lavorato anche di domenica quando la squadra ha riposato. Quindi c’è ottimismo anche per lui che potrebbe avere possibilità importanti di giocarsi una maglia dal 1′».