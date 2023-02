Brozovic, contro l’Udinese il ritorno in campo dall’1′! Inzaghi punta su di lui

Marcelo Brozovic tornerà a giocare dal 1′ contro l’Udinese. Per il croato si tratta di un ritorno in campo dall’inizio a distanza di mesi

RITORNO – Il destino sembra voglia che Marcelo Brozovic torni in campo da titolare contro l’Udinese. Si parla di destino perché l’ultima volta che il numero 77 ha calcato il campo dall’inizio con la maglia dell’Inter è stato proprio contro i friulani a fine settembre. Dopo quella partita – che ha preceduto la sosta per le nazionali – qualche apparizione sporadica prima del Mondiale. Poi la competizione iridata vissuta da protagonista, ma conclusa con un fastidio al polpaccio. Il rientro all’Inter con questo fastidio non gli ha permesso di essere disponibile fin da subito. Il croato si è rivisto in campo in occasione del derby vinto il 5 febbraio, quando è entrato nel corso della ripresa. Poi, altro ingresso nel pareggio contro la Sampdoria. L’Inter ha bisogno del suo regista ed è importante che il classe ’92 torni a giocare con continuità. Calhanoglu si è dimostrato un ottimo sostituto, ma il croato è unico come giocatore per caratteristiche. In vista del doppio impegno contro il Porto, sarà importante avere l’ex Dinamo Zagabria al top, affinché l’Inter possa tornare ad affidare a lui i palloni più difficili.