Handanovic, occasione da titolare contro l’Udinese: ritorno con fascia – SM

Simone Inzaghi sta valutando l’ipotesi turnover in porta in vista della sfida contro l’Udinese. Occasione per Samir Handanovic dopo 4 mesi.

PORTA – Samir Handanovic potrebbe tornare titolare. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, Simone Inzaghi sta pensando al turnover contro l’Udinese. Dopo 4 lunghi mesi in panchina, lo sloveno potrebbe tornare a difendere la porta nerazzurra, con la fascia al braccio. Il motivo sarebbe del semplice turnover, nessun problema di tipo disciplinare o fisico. Andrè Onana riposerà quindi in vista della gara contro il Porto in Champions League. Una scelta particolare, con la solidità difensiva ritrovata anche grazie al camerunense. Per Handanovic si tratta dell’occasioe per provare a far dimenticare quanto fatto nella gara di andata contro la sua ex squadra.