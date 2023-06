Bonazzoli idea Inter, ma con due prerequisiti fondamentali

Federico Bonazzoli è una nuova idea di mercato dell’Inter. Ma perché l’opzione abbia un senso concreto serve che il reparto offensivo sia strutturato in un modo ben chiaro.

OPZIONE DI MERCATO – Federico Bonazzoli è entrato nei radar di mercato dell’Inter. Per il classe 1997 si lavora a uno scambio con la Salernitana. Un’operazione low cost, che permetterebbe alla società di completare la rosa con un giocatore del vivaio a stipendio basso. Sfruttando un altro giovane. Un’operazione insomma utile per le liste UEFA e per la riduzione dei costi. Ma perché abbia anche un senso tecnico ci sono due prerequisiti. Inderogabili.

IMPATTO IN A – Bonazzoli ci ha messo più tempo del previsto a trovare una sua dimensione nel calcio. L’impatto del grandissimo talento della Primavera nerazzurra col calcio vero, come si dice, non è stato affatto indolore. Ora però in Serie A si è ritagliato uno spazio. Tra Sampdoria, Torino e Salernitana ha messo insieme gol e prestazioni di buon livello. Sempre però in squadre di bassa classifica. Aggiungendo qualche problema caratteriale. Proprio per questo l’arrivo dell’attaccante nella rosa dell’Inter necessita di situazioni ben precise.

PREREQUISITI NECESSARI – Il primo prerequisito è che davanti a lui nel reparto offensivo ci siano tre opzioni di livello chiaramente superiore. Tre titolari diciamo. Lautaro Martinez, Lukaku e Thuram, per esemplificare. Bonazzoli può fare il titolare in Serie A, ma non può essere il primo cambio dell’Inter. In una situazione economicamente più florida, sarebbe perfetto come quinta punta, per essere chiari. Già promuoverlo a quarta è un insieme di necessità e scommesse. E qui arriviamo al secondo prerequisito. Perché il suo arrivo abbia senso a livello di bilancio serve cedere Correa. L’argentino ha un costo sproporzionato al suo rendimento. E un’età che richiede un cambio, dopo due stagioni deludenti. Non si può avere in rosa Correa e Bonazzoli, intasando un reparto con opzioni non affidabili.