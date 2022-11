Bologna, lo stato di forma in vista dell’Inter: una sola sconfitta (al cardiopalma)

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 20.45 che vedrà contrapposte Bologna e Inter nella quattordicesima giornata di Serie A. I rossoblu arrivano alla sfida reduci da una sola sconfitta (al cardiopalma) nelle ultime cinque partite.

STATO DI FORMA – Dopo una partenza in campionato poco brillante, con Thiago Motta il Bologna sembra aver svoltato. Nelle ultime cinque partite disputate in Serie A dagli emiliani, è infatti arrivata una sola sconfitta. Quella al cardiopalma rimediata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, un 3-2 che ha fatto tremare i partenopei. Da allora sono arrivate tre vittorie, caratterizzate tutte dal fatto che il Bologna è sempre stato in grado di segnare due reti: 2-0 al Lecce, 1-2 al Monza e 2-1 al Torino. Chiude il lotto delle ultime cinque partite giocate il pari al Dall’Ara per 1-1 contro la Sampdoria alla prima di Dejan Stankovic in panchina. La più “vecchia” delle gare prese in analisi. Una squadra in forma, ma per l’Inter non ci sono scuse. Vincere è più che un obbligo.