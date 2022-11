FOTO – Ranocchia non dimentica la ‘sua’ Inter: “Casa…”

Oggi Andrea Ranocchia è stato lo spettatore di eccezione dell’allenamento dell’Inter prima della sfida contro il Bologna di domani. L’ex difensore ha voluto sottolineare di come quella nerazzurra sia a tutti gli effetti la sua casa.

RITORNO A CASA – Andrea Ranocchia non ha dimenticato la sua Inter. E come potrebbe, dopo tutti gli anni passati a Milano, con tanto di fascia da capitano al braccio? L’ex difensore – che da poco ha annunciato il ritiro dal calcio giocato – era presente oggi ad Appiano Gentile per assistere all’allenamento degli ex compagni in vista della partita contro il Bologna. E ha anche pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale, sottolineando quello che il posto rappresenta per lui: “Casa…“.

Questa la storia pubblicata dall’ex giocatore.