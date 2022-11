Napoli-Empoli, Satriano ancora ammonito e sostituito dopo 59 minuti

Si è appena conclusa la partita tra Napoli ed Empoli. Il primo match del turno infrasettimanale ha visto prevalere gli azzurri grazie ai gol di Lozano e Zielinski. Martin Satriano corre tanto, ma non incide nella gara.

POCHI ATTACCHI – Il Napoli supera anche l’Empoli in casa con il risultato di 2-0. Decisivi i gol di Lozano e Zielinski dopo 69 minuti di poca incisività degli azzurri (vedi report). L’Empoli difende molto bene e decide di affidarsi a un’unica punta: Martin Satriano. L’obiettivo era contenere il Napoli, senza sbilanciarsi troppo per trovare il gol. L’uruguagio di proprietà dell’Inter non incide mai in zona offensiva, ma aiuta e non poco la retroguardia. Scala spesso durante il primo tempo per coprire le lacune lasciate dai centrocampisti, mette la sua solita grinta che lo porta a subire la sua terza ammonizione stagionale. Per Satriano si tratta della dodicesima presenza con la maglia dell’Empoli. L’attaccante rimane a secco anche oggi e non conferma l’ottima partita disputata contro il Sassuolo. La rete non arriva dalla partita di Salerno, più di due mesi fa. Satriano è stato infine sostituito al minuto 59 per Lammers, suo compagno di reparto ex Atalanta.